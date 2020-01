Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Fasan ausgewichen

Erwitte (ots)

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und circa 9.500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 16.55 Uhr, in Stirpe auf der Benninghauser Straße. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr mit ihrem 96-jährigen Beifahrer die Benninghauser Straße aus Stirpe kommend in Richtung Benninghausen. Nach einer leichten Linkskurve querte ein Fasan die Fahrbahn, wodurch die Autofahrerin kurzfristig abgelenkt war und nach rechts auf die Bankette geriet. Trotz Gegenlenkens verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Straßengraben. Ihr Wagen kam auf der linken Autoseite zum Stillstand. Die 50-Jährige konnte noch selbständig den Notruf absetzen. Die eintreffenden Rettungskräfte befreiten die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Wagen und brachten sie anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während die Fahrerin leicht verletzt das Hospital verlassen konnte, wurde der Beifahrer stationär aufgenommen. (reh)

