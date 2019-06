Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Opmünden - Einbruch

Bad Sassendorf (ots)

Im Zeitraum von Samstagvormittag bis Mittwochmorgen wurde in ein Büro an der Straße Am Eichweg eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit durch eine unverschlossene Tür in das Gebäude zu gelangen. Hier konnten sie Bargeld, ein Tablet, ein Laptop und einen Akkuschrauber entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

