Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl

Werl-Hilbeck - Unter Alkoholeinfluss (ots)

Am Mittwoch, um 19:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Imbiss an die Werler Straße gerufen. Hier meldeten Zeugen eine Frau die offenbar unter Alkoholeinfluss stand und mit einem Pkw am Ort wäre. Die Beamten konnten die 58-jährige Werlerin antreffen. Sie reagierte sehr aggressiv auf die Beamten und die anderen Zeugen. Diese wurden auch mit hässlichen Schimpfworten von der Frau bedacht. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein der Dame sicher und nahmen sie mit zur Wache. Hier wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Sie wird wahrschein eine Weile auf ihren Führerschein verzichten müssen. (lü)

