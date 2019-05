Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Parkautomaten aufgebohrt

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 21. Mai und Heute bohrte ein unbekannter Täter ein Loch in den Parkautomaten am Dasselwall in Soest. Hierdurch gelangte er an den Geldspeicher und entwendete das Münzgeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Sie haben die Möglichkeit die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu erreichen. (reh)

