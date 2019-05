Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Beim rückwärtssetzen übersehen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, ließ ein 58-jähriger Taxifahrer einen Fahrgast an der Marktstraße aussteigen. Ein vor ihm befindlicher 56-jähriger Lastkraftwagenfahrer wollte in einer Rückwärtsfahrt die dortige Baustelle verlassen und konnte den Taxifahrer in seinen beiden Außenspiegeln nicht erkennen. Beim rückwärtssetzen stieß er dann mit dem Taxi zusammen und schob es zirka 5 Meter in Richtung Cappelstraße. Durch lautes Hupen konnte der 58-Jährige auf sich aufmerksam machen, so dass der Lkw-Fahrer anhielt. Der Taxifahrer wurde zur weiteren Untersuchung nach dem Unfall in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell