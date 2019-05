Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Blinker irritierte

Geseke (ots)

Ein noch aktivierter Blinker an einem Auto mit Anhänger ließ eine 47-jährige Autofahrerin aus Geseke am Dienstag, gegen 13.45 Uhr glauben, dass das Gespann abbiegen wolle. Sie befuhr zuvor die Straße Auf den Strickern in Richtung Ernst-von-Bayern-Straße. An der Kreuzung hielt sie auf der untergeordneten Straße noch an, um die Vorfahrt der Autos auf der Ernst-von-Bayern-Straße zu gewährleisten. Von rechts kam ein 69-jähriger Geseker, der mit seinem Gespann die Ernst-von-Bayern-Straße in Richtung Markusstraße befuhr. Da er noch einen aktivierten Blinker an seinem Fahrzeug hatte, der einen Abbiegevorgang nach rechts, in die Uekernstraße andeutete, bog die 47-Jährige nach Links auf die Ernst-von-Bayern-Straße um dann ihre Fahrt in Richtung Markusstraße fortzusetzen. Entgegen der Blinkeranzeige wollte der Gespann-Fahrer jedoch auch in diese Richtung seine Fahrt fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Gesekerin wurde nach dem Unfall, zur weiteren Untersuchung, in das Geseker Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 17.500 Euro. (reh)

