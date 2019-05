Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Ohne Licht versucht zu fliehen

Möhnesee (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrsüberwachung fiel der Polizei am Dienstag, gegen 23.55 Uhr ein schwarzer Wagen auf. Als der Fahrer des Wagens die Polizei bemerkte, schaltete er das Licht am Wagen aus und fuhr von der Straße Zum Wildpark bis zur Straße am Heidberg. Die Anhaltezeichen, Blaulicht und Yelp-Signal wurden während dessen vom Autofahrer missachtet. Mit einem hinzugerufenen zweiten Streifenwagen konnte der schwarze Wagen dann Am Heidberg in Völlinghausen angehalten werden. Hierzu bremste der Fahrer des Wagens so abrupt ab, dass nur durch die schnelle Reaktion der Fahrerin des Streifenwagens ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Aus dem Wagen wurden daraufhin drei Männer im Alter von 19 bis 27 herausgesprochen und mit Handschellen fixiert. Der vermutliche Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die am Wagen angebrachten Autokennzeichen gestohlen und im Fahrzeug konnte noch eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da einer der drei Männer angab, dass er selber gefahren wäre und der Verdacht bestand, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde bei ihm noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss nun geklärt werden, wer tatsächlich das Auto fuhr, da die Männer beim Anhalten noch versuchten ihre Plätze im Wagen zu tauschen. (reh)

