Freiburg (ots) - Rheinfelden: Trockene Äste in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 18.40 Uhr ein Haufen trockener Äste hinter einem Entsorgungsunternehmen in der Güterstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden rückte mit vier Fahrzeugen und 16 Mann aus, um den Brand zu bekämpfen. Da der Brand zunächst unentdeckt blieb, gerieten einige Kunststoffpaletten, Kunststofffolien, Sperrmüll und ein zirka zehn Meter hoher Nadelbaum in Brand. Die Flammen loderten bis über den Wipfel des Baumes hinaus. Da der Inhaber und die Nachbarschaft den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr bekämpften, gelang es weiteren Schaden zu vermeiden. Gefahr für Personen oder Gebäude bestand durch das schnelle Eingreifen nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Grenzach-Wyhlen: Zwei Fahrradfahrer zusammen gestoßen - leicht verletzt

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Samstag gegen 19.00 Uhr auf dem Radweg an der B34 zwischen Grenzach und Wyhlen. Diesen befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Rad, als ihm von der Gegenrichtung ein 15 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Rennrad entgegen kam. Aufgrund von Unachtsamkeit kam dieser auf der abfallenden Strecke auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit dem 54-jährigen zusammen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell