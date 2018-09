POL-FR: Bad Säckingen: Rangeleien vor Discothek - Polizei schlichtet mit starken Kräften

Freiburg (ots) - Zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz einer Diskothek, an der 40 Personen beteiligt gewesen sein sollen, wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag gerufen. Als die ersten Polizeistreifen gegen 02:35 Uhr dort eintrafen, galt es immer noch einzelne Rangeleien zu schlichten. Das gelang mit starken Polizeikräften, die von den umliegenden Polizeirevieren zusammengezogen wurden. Auslöser war eine Auseinandersetzung auf der Tanzfläche der Disco. Die Streithähne wurden vom Personal vor die Türe gesetzt, wo sich die Situation weiter aufheizte und weitere Personen hineingezogen wurden. Zwei Personen mit leichten Verletzungen wurden vor Ort angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell