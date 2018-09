Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/Waldshut: Streit unter Mitbewohnern - Messerstich verursacht leichte Verletzung

Mit einer Stichverletzung kam am Samstagabend ein 25 Jahre alter Mann ins Krankenhaus, nachdem er mit einem Mitbewohner in Streit geraten war und dieser unvermittelt mit einem Küchenmesser zugestochen hatte. Die Männer hatten sich in einer Gemeinschaftsunterkunft gegen 22:15 Uhr zu einer Aussprache mit weiteren Bewohnern getroffen. Grund der Aussprache war nach einem vollzogenen Zimmertausch die Nutzung eines Schrankes, den ein 19-jähriger Flüchtling immer noch für sich beanspruchte, obwohl dieser im Zimmer des 25-jährigen stand. Während des Gespräches soll der 19-jährige plötzlich ein Küchenmesser hinter seinem Rücken hervorgeholt haben und in Richtung seines Kontrahenten zugestochen haben. Dieser konnte sich noch wegdrehen, erlitt aber eine leichte Stichverletzung am Schlüsselbein. Den Mitbewohnern gelang es, weitere Angriffe zu vereiteln. Der Täter flüchtete sich ins Badezimmer, wo er von der zur Hilfe gerufenen Polizei überwältigt werden konnte. Beide Beteiligten mussten ins Krankenhaus, denn auch der Täter erlitt eine Schnittwunde an der Hand. Dieser musste auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Neben der Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, war auch der Rettungsdienst zur Versorgung der Verletzten vor Ort.

Waldshut-Tiengen/Tiengen: Berauschter Radler kommt zu Fall - leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen überstand ein berauschter Fahrradfahrer am Samstagabend einen Sturz auf der Landstraße zwischen Gurtweil und Tiengen. Gegen 19:30 Uhr war der 45-jährige in Höhe einer Bushaltestelle alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Sowohl ein Drogentest als auch eine Alkoholüberprüfung bekräftigten diesen Verdacht. Während der Drogentest positiv auf THC verlief, zeigte der Alcomat einen Wert von knapp 1,8 Promille an. Während der verletzte Radler ambulant im Krankenhaus versorgt wurde, wurden ebenso die Blutproben vollzogen. Der Mann wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell