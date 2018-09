POL-FR: Umkirch - Körperverletzung

Freiburg (ots) - Umkirch- Zwei Frauen (28 und 37 Jahre alt) bekamen sich wortwörtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Erlebnisgastronomie in Umkirch in die Haare. Nur durch das Einschreiten der Security konnten die beiden Kontrahentinnen, die sich wohl aufgrund einer Eifersüchtelei stritten, wieder getrennt werden und schlimmes verhindern. Der Polizeiposten March wird die weitere Sachbearbeitung übernehmen.

