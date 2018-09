POL-FR: Löffingen, Einkaufsmarkt, Räuberischer Diebstahl

Freiburg (ots) - Der Filialeiter eines Marktes in Löffingen beobachtete am 07.09.18, gegen 14.35 Uhr, einen 31-jährigen Mann, welcher einige Schachteln Zigaretten in seiner Kleidung versteckte und an der Kasse lediglich Waren im Wert von 3,50 Euro zur Bezahlung vorlegte. Es entwickelte sich ein Handgemenge in dessen Verlauf der Filialleiter mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Stadtmitte, musste jedoch seinen Rucksack zurück lassen. Auf Grund der darin befindlichen Unterlagen handelte es sich bei dem Tatverdächtigen mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Georgier, welcher in Löffingen wohnhaft ist. Eventuelle Zeugen setzten sich bitte mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel.: 07654 806060, in Verbindung.

