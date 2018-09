POL-FR: Freiburg-Opfingen: Täterfestnahme - Kinder erkennen Exhibitionisten wieder

Freiburg (ots) - Bereits am Freitag, 07.09.2018 befanden sich vier Kinder im Alter von acht bis elf Jahren auf einem Spielplatz neben dem Hugstmattweg in Freiburg-Opfingen.

Hier wurden sie gegen 20:00 Uhr von einem jungen Mann angesprochen, der ihnen sein erigiertes Glied zeigte. Die Kinder verliessen hierauf geschockt den Spielplatz und vertrauten sich ihren Eltern an, welche die Straftat anzeigten.

Am Samstag, den 08.09.2018 alarmierte der Vater eines der Kinder gegen 17:40 Uhr die Polizei, da dieser den Tatverdächtigen in einem Supermarkt in Opfingen wiedergesehen habe. Eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd konnte den 18jährigen Mann polnischer Staatsangehörigkeit noch vor Ort festnehmen. Der Mann ist bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

