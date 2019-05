POL-SO: Kreis Soest - Wer kennt diesen Mann?

Kreispolizeibehörde Soest

Am 01.03.2019, gegen 21 Uhr, näherte sich der unbekannte Täter der Star-Tankstelle in Lippstadt an der Bahnhofstraße. Er betrat den Verkaufsshop und forderte von dem Angestellten, unter Vorhalt einer Schusswaffe, das Bargeld aus der Kasse. Dies wurde von dem Mitarbeiter abgelehnt. Stattdessen rief dieser laut um Hilfe, worauf der Täter ohne Beute die Tankstelle wieder verließ. Nun sucht die Kriminalpolizei mit dem dargestellten Phantombild nach dem unbekannten Tankstellenräuber. Zeugen, die diesen Mann erkennen haben die Möglichkeit sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

