Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Lederjacke gestohlen

Lippstadt (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in eine Wohnung in der Juchaczstraße in Lippstadt. Nach Angaben der Bewohnerin fehlt eine schwarze Lederjacke. Ein zuvor gestohlen geglaubtes Handy konnte in der Wohnung wieder aufgefunden werden. Vermutlich war es lediglich verlegt worden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell