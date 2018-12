POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 08.12.2018

Hofheim (ots) - Wohnungseinbruch Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Hofheim Wallau, in der Eltviller Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein benachbartes Baugrundstück Zugang zum Garten und stiegen mit einer Leiter auf den Balkon. Dort hebelten sie die Balkontür auf und stiegen in das Haus ein. Durch die nach Hause kommenden Bewohner wurden die Einbrecher offenbar gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wohnungseinbruch Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kirchgasse in Eppstein Niederjosbach ein. Die Einbrecher begaben sich auf die Rückseite des Hauses und warfen mit einem Stein ein Fenster ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter Rufnummer 06195-67490 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahren unter Drogeneinfluss und so weiter.... Einer aufmerksamen Streife der Polizei Kelkheim fiel am Freitagabend in Eppstein Niederjosbach ein roter BMW auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-jährige Fahrer aus Idstein unter Drogeneinfluss stand. Leider konnte ihm der Führerschein nicht abgenommen werden, da er überhaupt keinen besaß. Weiteren Ärger mit dem Gesetz handelte sich der Fahrer damit ein, dass der Pkw nicht zugelassen war und die Kennzeichen einen Tag zuvor in Idstein entwendet wurden.

