Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hebelspuren am offenen Fenster

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter eine Eingangstür und ein Fenster zu einem Nebengebäude eines früheren Gasthofes an der Arnsberger Straße in Ruploh auf. Die weiteren Ermittlungen müssen noch ergeben, ob Gegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet worden sind. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

