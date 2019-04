Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Farbschmierereien am Holzunterstand

Wickede (ots)

Polizeibeamte fuhren am Sonntag, gegen 20 Uhr, nach Wickede in die Hauptstraße, zur Nähe des Ruhrufers. Dort sollten zwei Personen aktuell noch bei Farbschmierereien sein. Vor Ort konnten dann in zirka 200 Meter Entfernung zwei Personen an einem Holzunterstand angetroffen werden. Eine Personenbeschreibung, welche zuvor ein Zeuge gemacht hatte, traf auf diese Personen zu. Hierbei handelt es sich um einen 25 und 30-jährigen Mann aus Menden. An dem Holzunterstand waren noch frische Farbschmierereien. Beide Männer hatten zudem frische Farbanhaftungen an den Händen. In einem mitgeführten Rucksack konnten mehrere Sprühdosen aufgefunden werden. Trotz der Beweislast streiten die Beiden die Tat ab. Die Kriminalpolizei bittet noch weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell