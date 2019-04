Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Graffitis mit rosa Sprühlack

Lippstadt (ots)

Einer Zeugin fielen am Sonntag, gegen 3.30 Uhr, zwei unbekannte Personen auf einer Baustelle am Hörenkmap in Cappel auf. Sie flüchteten anschließend über die Cappeler Stiftsallee in Richtung Große Kirmes. Die eintreffenden Beamten fanden kurze Zeit später vom Bereich der Baustelle, über den Hörrenkamp bis hin zur Straße Am Eckernbusch an 11 verschiedenen Orten Graffitis, welche mit rosa Sprühlack aufgebracht worden sind. Im Wasser an der Holzbrücke des dortigen Gewässers konnten noch zwei Sprühflaschen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

