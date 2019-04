Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Planenschlitzer

Lippetal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es auf dem Rastplatz Strängenbach einen Ladungsdiebstahl. Unbekannte Täter schnitten bei vier Lkw-Anhängern die Planen ein um zu sehen was geladen war. Von drei Anhängern wurde nichts gestohlen. Beim vierten Fahrzeug öffneten die Täter die Hecktür und entwendeten 282 Verstärker der Marke Sonos im Wert von etwa 100000,- Euro. Währenddessen schlief der Fahrer in seiner Fahrzeugkabine. Die Schäden an den Planen und an der Tür werden auf insgesamt etwa 10000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell