POL-SO: Soest - Ruhestörung, Alkohol und kein Führerschein

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 00:25 Uhr, riefen Anwohner des Kaiser-Otto-Weg die Polizei wegen einer Ruhestörung. Auf der Straße kam laute Musik aus einem Porsche Cayenne. Die Polizisten konnten zuerst das Auto nicht vorfinden. Kurz darauf kam der Sportwagen wieder mit lauter Musik vorgefahren. Am Steuer befand sich ein 31-jähriger Mann aus Melsungen. Bei einem Alkoholvortest pustete er 1,56 Promille in das Gerät. Er wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. (lü)

