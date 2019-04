Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Streit

Möhnesee (ots)

Gleich zwei Polizeieinsätze gab es in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Echtrop. Um 23:06 Uhr wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst gerufen. Es war zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 23-jährigen Mann gekommen. Man habe sich um fünf Euro gestritten. Im Laufe des Streits zog der 17-Jährige ein Messer und bedrohte den 23-Jährigen. Mehrere Zeugen waren dazwischen gegangen und hatten die Streithähne auseinander gebracht. Um 02:30 Uhr rief der Sicherheitsdienst erneut die Polizei. Der 17-Jährige aus dem ersten Vorfall randalierte in der Einrichtung. Der Sicherheitsdienst musste den Jugendlichen zu Boden bringen. Die eintreffenden Beamten nahmen ihm zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung mit ins Polizeigewahrsam. Hier musste er den Rest der Nacht verbringen. (lü)

