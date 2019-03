Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Versuchter Einbruch in Baumarkt

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen 7.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Freilager eines Baumarktes an der Soester Straße einzudringen. Aufgrund vorhandener Eindruckspuren kann vermutet werden, dass die Täter eine Leiter an den zirka drei Meter hohen Zaun angelehnt und den vorhandenen Nato-Draht durchgekniffen hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Werl unter der Rufnummer 0292291000 zu melden. (reh)

