Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Anhänger brannte

Welver (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger einen brennenden Anhänger im Bereich der freien Wiesenfläche hinter der Bördehalle in Welver, Am Sportplatz. Nach ersten Erkenntnissen müsste der Brand gegen 3 Uhr ausgebrochen sein. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292291000 zu melden. (reh)

