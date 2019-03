Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Hebelversuche an Bäckereitüren

Wickede (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte zwei Außentüren einer Bäckerei an der Hauptstraße in Wickede, in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen, aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0292291000 zu melden. (reh)

