POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Auffahrunfall

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 07:50 Uhr, kam es an der Eickelbornstraße zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem VW Golf auf der Eickelbornstraße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg stoppte er um Fußgängern Vorrang zu gewähren. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende Frau aus Büren zu spät. Sie fuhr mit ihrem Citroen Jumper auf den Golf auf. Dabei wurde der Lippstädter Autofahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR. (lü)

