POL-SO: Lippstadt - Fahrradfahrerin verletzt

Lippstadt (ots) - Am Freitag, um 09:40 Uhr, kam es an der Soester Straße zu einem Unfall. Eine 41-jährige Frau aus Erwitte parkte ihren Opel Corsa auf dem Seitenstreifen. Sie öffnete die Tür um auszusteigen. Dabei achtete sie nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Eine 59-jährige Lippstädterin die mit dem Rad vorbeikam, konnte der Tür nicht ausweichen prallte dagegen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

