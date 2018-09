POL-SO: Ense-Niederense - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ense (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomat auf. Das Gerät ist an der Straße Am Bahndamm aufgestellt. Ob die Täter auch an das Bargeld gelangten konnte noch nicht geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

