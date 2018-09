POL-SO: Erwitte - Fahndungsfoto

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Erwitte (ots) - Am 07.07.2018 hob ein unbekannter Täter mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Automat Geld ab. Die EC-Karte stammt aus dem Portemonnaie einer Frau, dass ihr am selben Tag beim Einkaufen in einem Supermarkt aus der Handtasche entwendet wurde. Der Täter wurde im Geldinstitut von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Amtsgericht nun ein Foto des Täters für die Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Polizei möchte wissen: Wer kennt diesen Mann? Hinweise zu dem Unbekannten werden unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen genommen. (lü)

