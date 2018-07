POL-DO: Verkehrsunfall - Fahrradfahrerin verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0972

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte gestern Abend, 5. Juli 2018, 19.18 Uhr, in Dortmund, Kreuzungsbereich Klönnestraße / Im Spähenfelde / Körnebachstraße ,eine Radfahrerin gegen einen VW Polo.

Der 23-jährige Polo-Fahrer aus Essen fuhr auf der Klönnestraße in Richtung Norden und wollte nach links in die Körnebachstraße abbiegen. Eine 53-jährige Radfahrerin aus Dortmund befuhr den kombinierten Fußgänger-/Rad-weg ebenfalls aus Richtung Norden kommend. Nach eigenen Angaben bremste der 23-Jährige seinen Polo bis zum Stillstand ab. Die Radfahrerin machte einen "Schlenker" nach links und fuhr gegen den stehenden Pkw. Dabei wurde sie auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie erlitt dabei Schürfwunden an der rechten Schulter. Da sie bei dem Unfall einen Helm trug, erlitt sie augenscheinlich keinerlei Kopfverletzung. Die Dortmunderin kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

