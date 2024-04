Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Tabakwaren aus Supermarkt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstagabend (06.04.2024) diverse Kartons mit Tabak in Kreuztal gestohlen.

In der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr schlugen die Diebe gleich zweimal zu. In einem Supermarkt in der Marburger Straße entwendeten die Unbekannten mehrere Kartons mit Tabakwaren in einem Einkaufswagen des Geschäfts. Der entleerte Wagen wurde später auf einem benachbarten Schulgelände aufgefunden.

Die zweite Tat ereignete sich in einem Supermarkt in der Hagener Straße in Krombach. Nach bisherigen Erkenntnissen klauten die Täter wieder mehrere Verpackungen mit Tabak. Die entleerte Rollgitterbox, in der sich die Ware befand, wurde auf einem angrenzenden Grundstück aufgefunden.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell