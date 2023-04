Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Mittwoch und Samstag (08.04.2023) ist es zu mehreren Einbrüchen im Bereich des Kölner Tor und der Koblenzer Straße gekommen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.04.2023) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei am Kölner Tor. Zwischen Donnerstag und Samstag (08.04.2023) brachen Unbekannte in eine Lokalität an der Koblenzer Straße ein. Am Freitagmorgen (07.04.2023) drangen Unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Restaurant an der Kölner Straße ein.

In allen Fällen durchwühlten der oder die Einbrecher Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter überall Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

