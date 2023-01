Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gewalt und Gewaltprävention - ein ernstes Thema in der nächsten Bürgersprechstunde der Polizei im Radio

Siegen-Wittgenstein (ots)

Auch im neuen Jahr steht die Kreispolizeibehörde wieder Rede und Antwort bei Radio Siegen und lädt zur nächsten Bürgersprechstunde ein.

"Bitte folgen - hier antwortet die Polizei" heißt es wieder am Mittwoch, den 18.01.2023 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr. Dieses Mal bietet die Polizei die Fragestunde rund um Gewalt/Gewaltprävention an.

Mit Blick auf die letzten Wochen ein hochaktuelles Thema - die Polizei berichtete über vermehrte Gewaltdelikte über Weihnachten (Häusliche Gewalt), die Bilder von Silvester aus einigen Städten haben alle noch vor Augen und aktuell ist Lützerath im Fokus. Neben diesen herausragenden Ereignissen gibt es aber auch die Delikte, die nicht in den Medien im Fokus stehen. Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz, sexuelle Übergriffe, auch im virtuellen Netz (Stichwort Cybergrooming) sowie gegen Kinder einschließlich Kinderpornografie, häusliche Gewalt, Streitigkeiten mit Nachbarn/Geschäftspartnern/ Verkehrsteilnehmern, die ausarten und zu Gewaltdelikten führen.

Wie ist das bei uns im Kreisgebiet? Ist "Gewalt" bei uns ein Problem? Was macht die Polizei?

Im Mittelpunkt der medialen und lokalen Berichterstattung war im vergangenen Jahr zeitweise die Situation in der Siegener Innenstadt. Über entsprechende Einsätze und Maßnahmen berichtete die Kreispolizeibehörde fortlaufend. Doch bei der Breite dieses Themenfeldes ist das bei Weitem nicht alles. Verhaltensprävention an den Schulen, Opferschutzmaßnahmen und -angebote, Einführung von PeRiskoP (Personen mit Risikopotenzial) und das Projekt KiPo, welches zwar in erster Linie repressiv agiert, aber auch im präventiven Bereich agiert, sind nur einige Beispiele für die Präventionsarbeit der Polizei im Gewaltbereich.

Neben den Fragen zu dem Komplex möchte die Polizei über ihre Angebote und Netzwerkpartner berichten. Als Ansprechpartner stehen Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto, Opferschutzbeauftragte und Leiterin des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz, sowie Erster Polizeihauptkommissar und Pressesprecher Stefan Pusch zur Verfügung.

Wie gewohnt können auch für diese Sendung Fragen zu dem vorgenannten Thema "Gewalt/Gewaltprävention" auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Während der Sendung besteht natürlich ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt sind die Beiden gespannt auf die Sendung und freuen sich auf informative Gespräche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell