Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien #polsiwi

Wilnsdorf-Anzhausen und Wilnsdorf-Flammersbach (ots)

Zum Jahresbeginn ist es zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Anzhausen und Flammersbach gekommen.

Am Samstag, den 07.01.2023, fielen die Farbschmierereien auf. Unbekannte sprühten neun Halteschilder und die dazugehörigen Laternen mit schwarzer Farbe an. Die Haltestellenschilder gehören zum Wilnsdorfer Bürgerbus. In Anzhausen sind Haltestellen in den Straßen Wahlbach, Schürscheid, Bösselbach und in der Concordiastraße betroffen. Die betroffenen Haltestellen in Flammersbach befinden sich in der Feldstraße, der Jung-Stilling-Straße, der Kaan-Marienborner Straße, der Stöckerstraße und der Heiersche Straße.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat gegen den oder die Täter Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Die Kripo bittet Zeugen sich unter der 0271/7099 0 zu melden.

