Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstag (10.01.2023) ist es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße "Am Sender" in Siegen gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren durchwühlten sie zahlreiche Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher einen geringen Geldbetrag und einen Laptop.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/ 7099-0 bei der Polizei zu melden.

