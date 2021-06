Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Größerer Bargeldbetrag von der Toilette eines Kreuztaler Warenhauses verschwunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, ist in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr ein größerer Bargeldbetrag von der Kundentoilette eines Kreuztaler Einkaufsmarktes in der Marburger Straße abhandengekommen. Ein 77-jähriger Mann hatte das Geld dort aus Versehen liegengelassen. Als er kurze Zeit später nachschauen und das Geld holen wollte, war es bereits weg.

Das Bargeld befand sich in einem grün-blauen Stoffbeutel mit der schwarzen Aufschrift "O pacote da minha Maria".

Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 - 909- 0 zu melden.

