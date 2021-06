Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank aufmerksamer Zeugen Dieb schnell gefasst -#polsiwi

Kreuztal (ots)

In Abwandlung einer bekannten Redensart hat sich ein 29-jähriger Mann wohl gedacht, der frühe Dieb macht schnelle Beute. Dass dies nicht geklappt hat, dafür sorgten zwei aufmerksame Zeuginnen. Der 29-Jährige war im frühen Samstagmorgen (05.06.2021) im Bereich der Hochstraße unterwegs. Hier versuchte er, den Topcase eines an der Straße abgestellten Motorrollers gewaltsam zu öffnen. Dies wurde durch die Besitzerin des Rollers beobachtet. Auf Zuruf durch die Fahrzeughalterin brach der Dieb sein Vorhaben ab und flüchtete fußläufig. Die Nachbarin hatte die Szene ebenfalls beobachtet und Fotos von dem Täter gefertigt. Diese zeigte sie kurz darauf der alarmierten Polizei. Anhand der Bilder konnten die Ordnungshüter den 29-Jährigen in Tatortnähe antreffen und als Täter identifizieren. Bei der Überprüfung stellte sich zudem noch heraus, dass er bereits aus dem Hof der Fahrzeughalterin Werkzeug geklaut hatte. Gegen 29-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

