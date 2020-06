Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Bereits am Samstag (30.05.2020) ereignete sich eine Unfallflucht auf der Straße "Zum Erbstollen". Dort beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine graue Mercedes A-Klasse gegen ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel an der Einmündung Breslauer Straße prallte. Der unbekannte Fahrer bog nach mehrmaligem Rangieren links in Richtung Waldstraße ab. Hinter dem Verursacher befanden sich zwei weitere Autos, deren Fahrer das Unfallgeschehen beobachtet haben müssten. Das Verkehrskommissariat bittet diese Autofahrer sich bei der Polizei zu melden (Tel. 02732-909-0).

