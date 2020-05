Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall im Kreisel: Motorradfahrer verletzt - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen (27.05.2020) sind ein Auto und ein Motorrad im Kreisverkehr der Frankfurter Straße zusammengestoßen. Der 39-jährige Autofahrer fuhr von der Straße "Am Porzhain" in den Kreisel ein und erkannte den auf der Kreisbahn befindlichen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades zu spät. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8.000,- Euro geschätzt.

