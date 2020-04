Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Doppeldecker in Industriegbiet notgelandet -#polsiwi

Burbach-Lützeln (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.04.2020) ist es zu einem Flugunfall unweit des Siegerlandflughafens gekommen. Ein 61-jähriger Pilot startete mit einer 55-jährigen Insassin von besagtem Flugplatz in die Lüfte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Pilot aufgrund technischer Probleme wieder zum Flugfeld zurückkehren, kollidierte jedoch mit dem Mast einer Baumaschine. Der Pilot führte eine Notlandung in einem angrenzenden Industriegebiet durch, wobei die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Doppeldecker enstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell