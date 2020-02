Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuer in einer Unterkunft für Wohnungslose und Asylsuchende - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Am gestrigen Abend (Donnerstag, 20.02.2020, 19:40 Uhr) kam es zu einem Brand in einer Unterkunft für Wohnungslose und Asylsuchende in der Siegtalstraße in Niederschelden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem Zimmer eines 43-jährigen Mannes ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Beamte des zuständigen Kriminalkommissariats der Polizei in Siegen versuchen den Grund zu ermitteln. Durch den Zimmerbrand verursacht, zogen durch das gesamte Gebäude Rauchgase. Dabei wurden mehrere Personen, unter denen sich auch der 43-Jährige befand, leicht verletzt. Diese wurden in verschiedene Siegener Krankenhäuser behandelt. Die übrigen Personen, die sich dort aufhielten, wurden auf andere Unterkünfte verteilt. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist noch nicht zu beziffern. Hinweise auf ein politisches oder fremdenfeindliches Delikt liegen derzeit nicht vor.

