POL-SI: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - #polsiwi

Kreuztal (OT Krombach) (ots)

Am Samstagabend (07.09.2019), gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit einem BMW die Olper Straße von Krombach in Richtung Olpe. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidiert mit der Leitplanke und kommt circa 35 Meter später in der Böschung zum Stillstand. Grund für den Kontrollverlust sind wahrscheinlich die überhöhte Fahrgeschwindigkeit und der Alkoholkonsum gewesen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und abgeschleppt werden. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Geschätzter Sachschaden 31.000,- Euro

