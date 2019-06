Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schrottdiebe auf frischer Tat festgenommen

Siegen (ots)

Beamte der Polizeiwache Siegen konnten in den späten Abendstunden des 19.06.2019 auf dem Gelände eines an der Freudenberger Straße ansässigen Dachdeckerbetriebs nach einem Zeugenhinweis insgesamt 2 Täter feststellen und auf frischer Tat festnehmen, die dort immer wieder größere Mengen Metallschrott in einen Kastenwagen einluden. Bei der Überprüfung der Personalien der Täter konnte weiter ermittelt werden, dass einer der beiden Täter zur Festnahme aufgrund eines bestehenden Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Siegen ausgeschrieben war.

