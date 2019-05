Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Richsteiner Ortsschild rasiert: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bad Berleburg-Richstein (ots)

In der Freitagnacht zu Samstag (18.05.2019) ist es am Ortsausgang Richstein zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit von 23 bis 5 Uhr kam ein unbekanntes Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und rutsche auf eine Wiese, wo es mit dem Ortsschild kollidierte. Der dafür verantwortliche Autofahrer bzw. die verantwortliche Autofahrerin fuhr weiter ohne die Polizei zu rufen. Nach den nunmehr erfolgten Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Bad Berleburg handelte es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen silbernen VW Passat älteren Baujahrs. Wer Angaben zu einem möglichen Verursacherwagen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 02751-909-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell