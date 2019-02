Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kind bei Unfall schwer verletzt

Siegen (ots)

Ein vierjähriges Kind lief am Mittwochnachmittag in Siegen-Niederschelden plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn der Waldstraße. Hierbei prallte der Junge gegen einen vorbeifahrenden PKW und wurde dabei so schwer verletzt, dass er in die Kinderklinik transportiert werden musste.

