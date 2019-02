Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Leichtkraftrad kommt von Fahrbahn ab - 17-Jähriger schwer verletzt

Hilchenbach (ots)

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verlor am Mittwochnachmittag in Hilchenbach-Grund aus noch unbekannter Ursache auf der K 31 zwischen Allenbach und Grund die Kontrolle über sein Zweirad, kam von der Fahrbahn ab und landete mit seiner Maschine in einem angrenzenden Grünstreifen.

Bei dem Unfall wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Krad erlitt Totalschaden.

