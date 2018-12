POL-SI: Notruf 110 wieder erreichbar

Siegen-Wittgenstein (ots) - Der polizeiliche Noruf 110 ist jetzt in Siegen-Wittgenstein wieder erreichbar. Hingegen ist die Polizei in Siegen-Wittgenstein über die normale Amtsleitung aktuell nur eingeschränkt erreichbar. Wenn Sie die Polizei in nicht dringenden Fällen sprechen möchten, bitten wir Sie, die nächstgelegene Wache aufzusuchen. Wir bitten um Verständnis.

