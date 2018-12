POL-SI: Brand einer Scheune: Hoher Sachschaden

Kreuztal (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in Kreuztal-Littfeld zu einem Scheunenbrand. Betroffen war eine in der Krähenbergstraße befindliche Scheune, die dort auf einem Gartengrundstück stand. Die Scheune inklusive der darin befindlichen Maschinen brannte völlig aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Brandursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Untersuchungen bereits aufgenommen.

Als die Polizei am Brandort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit ersten Kräften vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Eine hohe Rauchsäule stand über den Brandobjekt, die Scheune befand sich bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte letztlich von den eingesetzten Feuerwehrkräften gelöscht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell