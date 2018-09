POL-SI: 2 weitere Einbrüche "Auf dem Sand" - Tatzusammenhang wahrscheinlich

Siegen (ots) - Auch in der Straße "Auf dem Sand" kam es am Freitag zu einem Einbruch in ein dortiges Mehrfamilienhaus. Hier wurden in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr gleich zwei Wohnungen in dem betroffenen Haus gewaltsam aufgebrochen und auch dabei wurde unter anderem ein Laptop entwendet. Ein Tatzusammenhang zu dem bereits gerade per ots-Pressemeldung mitgeteilten und am selben Tag in der unweit gelegenen Sandstraße begangenen Einbruch dürfte wahrscheinlich sein.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt auch hier das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell