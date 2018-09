POL-SI: Fünf Jugendliche zünden Müllcontainer an

Kreuztal (ots) - Die Polizei in Kreuztal ermittelt aktuell gegen fünf Jugendliche wegen Sachbeschädigung. Das Quintett ist verdächtig, am Samstag gegen 17 Uhr in Kreuztal im Bereich eines Parkplatzes an der Marburger Straße einen Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Aufmerksame Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und die Verdächtigen im weiteren Verlauf wiedererkannt und verfolgt bis die alarmierte Polizei eintraf und die Identität des Quintetts feststellte und eine Strafanzeige aufnahm.

